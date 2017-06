Législatives : mode d'emploi pour le deuxième tour

Les électeurs sont appelés à choisir les trois députés qui représenteront la Polynésie au Sénat demain, pour le second tour des législatives. Pour voter, il suffit d'avoir 18 ans et de se munir de sa carte d'identité et d'électeurs.Les 236 bureaux des 48 communes de Polynésie seront ouverts de 8h à 18h et jusqu'à 19h dans les communes ci-dessous. À Bora Bora, ils fermeront à 20 h.Vous pourrez suivre les élections dans les JT de TNTV à 18h et à 18h30. Les résultats des trois circonscriptions seront communiqués à partir de 20h. Une grande soirée électorale sera diffusée sur notre chaîne à partir de 19h15. Tiare-Nui Pahuiri et Brandy Tevero accueilleront les représentants des partis politiques pour analyser et commenter les résultats. Cette édition spéciale sera aussi retransmise en direct sur notre page Facebook.