Législatives : les bureaux de vote sont ouverts !

C'est reparti pour une nouvelle campagne électorale ! Cette fois-ci, il s'agit des élections législatives.



Les Français sont appelés aux urnes pour élire les 577 députés qui voteront nos projets de loi. Aujourd'hui, c'est le premier tour. Les résultats de nos circonscriptions seront communiqués ce soir à partir de 20 h. Il faudra revoter le 17 juin prochain pour le second tour du scrutin.



Tous les citoyens de plus de 18 ans peuvent voter aujourd'hui dans les 236 bureaux de Polynésie. Ils seront ouverts de 8h à 18h et jusqu'à 19h dans les communes les plus peuplées. À Bora Bora, ils fermeront exceptionnellement à 20 h

Rédaction web