Législatives : le dépôt des candidatures ouvre mercredi

Les électeurs sont convoqués pour choisir leurs députés à l’Assemblée nationale. Le premier tour de scrutin est fixé au samedi 3 juin 2017, en Polynésie française.Le dépôt des candidatures aux législatives aura lieu du 26 avril, à partir de 7h30, jusqu’au au 12 mai 2017, à 18h.

Les déclarations de candidatures pour le premier tour des élections législatives seront reçues par le représentant de l'Etat, à compter du mercredi 26 avril 2017.La date de clôture de réception des candidatures est fixée au vendredi 12 mai 2017, à 18 heures. Aucune candidature ne pourra être reçue au-delà de cette date et de cet horaire. En revanche, elles peuvent être retirées jusqu'au vendredi 12 mai 2017 à 18 heures.Les candidatures doivent être déposées par le candidat en personne ou son suppléant, uniquement au Haut-commissariat, à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ, ex-DRCL), bureau de la réglementation et des élections, avenue Pouvana’a Oopa, de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les jours ouvrés. Une permanence sera assurée le vendredi 12 mai 2017 jusqu'à 18 heures.Les informations portant sur le contenu de la déclaration de candidature et les pièces justificatives à produire sont précisées dans le mémento à l'usage des candidats, qui sera mis en ligne, mardi matin, dans la rubrique « élections législatives 2017 » sur le site Internet du Haut-commissariat.La déclaration de candidature constitue une formalité substantielle. Le simple fait d’avoir informé le représentant de l’État de son intention de se présenter aux élections législatives en demandant l’envoi des formulaires à remplir ne constitue pas un acte officiel de candidature.En Polynésie française, les candidats sont invités, lors du dépôt de leur déclaration de candidature, à préciser la couleur de leurs futurs bulletins de vote, affiches et circulaires, à indiquer éventuellement l'emblème qui sera imprimé sur le bulletin de vote.La Direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ, ex-DRCL), bureau de la réglementation et des élections, se tient à l'entière disposition des candidats pour tout complément d'information éventuel.Téléphone : 40 46 47 00 - Mèl : election@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Communiqué de presse du Haut-Comissariat