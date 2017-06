Législatives : le Tapura confirme, le Tahoera’a toujours debout, et le Tavini outsider

Rédaction Web

Le Tapura espérait peut-être secrètement mieux. Mais, même si aucun de ses candidats n’a été élu dès le premier tour, tous seront au second et le parti de Fritch peut croire encore à un grand chelem.Pour le Tahoera’a, ce sont des résultats en demi-teinte. Certes, il rassemble encore un quart des électeurs, mais le parti orange risque bien de n’avoir aucun député dans quinze jours, une situation inédite depuis plus de quinze ans.Enfin, si le Tavini ne profite visiblement pas de la fracture autonomiste, il peut potentiellement gagner une circonscription, ce qui constituerait une vraie surprise., Maina Sage arrive largement en tête avec 45,94% des suffrages. Elle dépasse même les 50% (53,62%) à Pirae, où Edouard Fritch confirme donc son assise électorale.Au second tour, la députée sortante affrontera Moana Greig, candidat du Tahoera’a qui a recueilli 26,02% des voix ce samedi.Quant au candidat du Tavini, l’ex sénateur Richard Tuheiava, il arrive loin derrière avec 16,06% des suffrages. En conséquence, même si le Tavini appelle à voter orange, il sera difficile pour Moana Greig de priver Maina Sage d’une victoire., Nicole Sanquer (Tapura) s’impose également (37,61%). Au second tour, elle sera opposée à la candidate Tahoera’a Teura Iriti (24,06%).Valentina Cross (Tavini) n’est pas parvenue à jouer les trouble-fête avec un score de 17,31%. Le duel du second tour affiche aussi un ballotage favorable au Tapura même si le score s’annonce plus serré que dans la première circonscription., en revanche, Moetai Brotherson créé la surprise. Bien que Faa’a (base historique du Tavini) fait partie de la circonscription, il n’était pas dit que le gendre d’Oscar Temaru passe la barre du premier tour face à deux candidats solides : Patrick Howell et Vincent Dubois.Mais avec 30,11% des voix, il a finalement coiffé sur le fil le gendre de Gaston Flosse, Vincent Dubois. Ce dernier manque d’un cheveu la triangulaire. Il n’a en effet recueilli « que » 11,7% des inscrits alors qu’il lui aurait fallu 12,5% pour se maintenir.Enfin, si le candidat du Tapura, Patrick Howell, arrive ici aussi en tête, il dispose d’un réservoir de voix moindre (33,4%) que ses deux collègues du parti présidentiel. D’autant que Vincent Dubois a déjà annoncé qu’il appellerait à voter Brotherson.C’est donc dans la troisième circonscription que les résultats du second tour, dans 15 jours, s’annoncent le plus incertains.