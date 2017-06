Législatives : dernière ligne droite pour les candidats

Rédaction Web

La députée sortante, Maina Sage (Tapura), est en ballotage favorable dans la première circonscription où plus de 72 000 électeurs sont appelés à voter. Elle fera face au candidat du Tahoera’a, Moana Greig.Dans la seconde circonscription, Nicole Sanquer (Tapura) fait aussi office de favorite. Au premier tour, elle avait recueilli 37,61% des suffrages contre 24,06% pour son adversaire Tahoera’a Teura Iriti.L’issue la plus incertaine du scrutin concerne la troisième circonscription où le candidat du Tavini, Moetai Brotherson a créé la surprise en atteignant le second tour au détriment du représentant du Tahoera’a Vincent Dubois. Il fait donc face, aujourd’hui, au candidat du Tahoera’a, Patrick Howell.Inconnue de l’équation : l’abstention. Elle a atteint un record il y a 15 jours, s’établissant à 58%.