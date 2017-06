Législatives : Papeete plébiscite Maina Sage

Rédaction web

A Papeete, Maina Sage obtient 2586 voix en sa faveur soit 38.78% des suffrages exprimés. Le candidat du Tahoeraa, Moana Greig, arrive second, loin derrière elle, avec 1402 voix, soit 21.03% des suffrages. Il est talonné par l’indépendantiste Richard Tuheiava et ses 1243 voix soit 18.64%, et Tauihiti Nena de Tau Hotu Rau, candidat déçu des dernières municipales de Papeete, qui lui, obtient 1017 voix en sa faveur soit 15.25%.Les autres candidats réalisent des scores anecdotiques. Eric Minardi totalise 1.68% des voix, jean-Marie Bruneau 1.87%, Michel Ramel 0.76% et Karl Reguron 1.98%.