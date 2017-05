Législatives : 27 candidats en lice au fenua

Rédaction Web

Dans la première circonscription, ils sont huit à se présenter : Moana Greig (Tahoera’a Huiraatira), Eric Minardi (FN), Maina Sage (Tapura Huiraatira), Jean-Marie Bruneau (La France Insoumise), Michel Ramel (UPR), Tauhiti Nena (Tau Hoturau), Karl Reguron (Heiura Les Verts), et Richard Tuheiava (Tavini Huiraatira).Dans la deuxième circonscription, 11 candidats s’affronteront : Teura Iriti (Tahoera’a Huiraatira), Maire Grandin (La France insoumise), Nicole Sanquer-Fareata (Tapura Huiraatira), Valentina Cross (Tavini Huiraatira), Miri Dubief (FN), Tom Tefaaora (sans étiquette), Faana Taputu (Tau Hoturau), Tati Salmon (Heiura Les Verts), Tepuaraurii Teriitahi (En Marche), Yves Conroy (sans étiquette) et Pascal Pique (UPR).Enfin, dans la troisième et dernière circonscription, 8 prétendants sont en lice : Patrick Howell (Tapura Huiraatira), Astride Mara (La France insoumise), Teiva Lanteires (FN), Corinne Atger (sans étiquette), Moetai Brotherson (Tavini Huiraatira), Vincent Dubois (Tahoera’a Huiraatira), Albert Roi (Tau Hoturau) et Dominique Tixier (UPR).Cette liste reste toutefois encore provisoire le temps que les services du haut-commissariat s’assurent de la conformité de l’intégralité des dossiers des candidats. La liste définitive devrait être arrêtée en début de semaine.Ils seront toutefois moins nombreux qu’en 2012 à se soumettre aux suffrages des électeurs du fenua. Lors des dernières législatives, 40 candidats s’étaient en effet présentés.