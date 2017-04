Le village du bien être

Rédaction Web avec Naea Bennett et Juliano Tautu

Soutenu par le ministère des Solidarités et de la Santé, cet évènement participe à promouvoir la santé des Polynésiens dans une démarche innovante sur l’alimentation quotidienne, et mettant notamment à l’honneur les produits locaux.Goûter, sentir ou encore expérimenter de nouvelles choses, les possibilités sont diverses au village de l'alimentation. Pour exemple ce green burger préparé à base de produits 100% locaux et végétaux.Manger sainement avec des produits frais et de qualité mais également s'hydrater de manière simple et efficace. Sodas et autre boisson sucrées ne sont pas de mises dans ce stand : seule l'eau est reine.Plusieurs ateliers culinaires sont mis en place durant la journée avec des démonstrations de recettes, des ateliers nutriment et santé mais également des projections. Objectif : allier nutrition et culture.Diverses animations sont organisées toute la journée avec des ateliers où il faudra parfois s'inscrire. Un marché des saveurs est en place où tout le monde pourra se fournir en produit locaux. Le village de l'alimentation fermera ses portes samedi avec un concours culinaire de pet i ts chefs en herbe âgés de 9 à 13 ans.