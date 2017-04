Le vice-rectorat déménage à Titioro

Rédaction web avec Brandy Tevero

Dans ses nouveaux locaux flambants neufs, le vice-rectorat dédie 1 526 mètres carrés, deux étages et une quarantaine de bureau à la gestion de l’éducation. Les 93 employés ont pris place dans leur nouvel espace de travail situé dans l'immeuble Vehiarii, à Titioro. « Niveau confort et qualité, il n'y a rien à dire, nous sommes quand même mieux dans ces nouveaux locaux ! (...) En plus cela nous permet d'accueillir plus de public et c'est important puisque nous gérons les bourses, et les enseignants." se réjouit Mélina Tehaamoana, adjointe à la direction des ressources humaines du vice-rectoratPour Frédéric Guin, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette installation dépasse la simple acquisition immobilière. « Il s’agit d’abord d’un projet fédérateur et mobilisateur pour l’ensemble des personnels et de services du vice-rectorat, dont les missions et l’organisation ont connu de grandes transformations au cours des dernières années », témoigne-t-il dans son discours.« Aucune politique éducative, aucun projet pédagogique ne peuvent aboutir s’ils ne reposent pas sur une administration efficiente, moderne, ouverte à l’ensemble de la communauté éducative (et notamment aux familles) mais aussi sur celle des fonctionnaires qui chacun dans leur emploi concourent au meilleur fonctionnement du service public de l’éducation. » ajoute-t-il.Le premier niveau du bâtiment est affecté au service des examens, le second quant à lui, est dédié à l’administration et la direction.