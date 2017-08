Le typhon Hato fait six morts à Macao et Hong Kong

Les services météorologiques ont déclenché le signal d'alerte 10, le niveau maximum, pour la troisième fois seulement depuis que l'ancienne colonie britannique a été restituée à la Chine en 1997.

Au plus fort de la tempête, des vagues géantes s'écrasaient sur les côtes et certains quartiers étaient inondés à hauteur des genoux.

Le vent soufflant en rafales de 207 kilomètres par heure a arraché des échafaudages, des grues et fait exploser des vitres. Des rues étaient coupées par les arbres.

"J'étais sur mon balcon dans mon village de Yuen Long quand un arbre est littéralement passé en volant devant la maison", a raconté Dave Colson, qui habite à Yuen Long, dans les Nouveaux territoires, dans le nord-ouest de Hong Kong.



Les rues habituellement noires de monde étaient désertes, hormis quelques téméraires qui tentaient de filmer la tempête.

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé l'annulation de la plupart de ses vols prévus au décollage avant 17H00 (09H00 GMT). Hong Kong Airlines lui a emboîté le pas.



Plus de 400 vols ont été annulés au total. Cathay Pacific a indiqué prévoir quelques vols en soirée. Les autobus et le métro fonctionnaient en service minimum tandis que les services de ferry ont été suspendus.



La tempête est passée à 60 kilomètres de Hong Kong avant de toucher terre à Zhuhai, dans le sud de la Chine, où des milliers de personnes avaient été évacuées par précaution mardi, selon Chine Nouvelle.

Hong Kong est régulièrement affectée par des typhons entre juillet et octobre mais il est rare que les tempêtes la touchent directement.



La plus violente s'est produite en 1962. L'oeil du typhon Wanda était passé sur la ville où des rafales de 284 km/h avaient été enregistrées. Cent trente personnes avaient été tuées et des milliers d'habitations avaient été rasées, faisant 72 000 sans abris.





AFP