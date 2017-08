Le travail carcéral pour préparer la réinsertion des détenus

Ces détenus condamnés à 2 ans ou moins préparent leur sortie. Au centre de détention de Tatutu comme à celui de Nuutania, des ateliers professionnels sont proposés pour maintenir une activité le temps de l’emprisonnement.



Quinze volontaires travaillent à l’assemblage de compteurs électriques. Pose de disjoncteur, câblage, tout est assemblé sur place. Le matériel et les outils sont mis à disposition par la société Engie. L’accès à l’emploi est l’un des outils de réinsertion. Dans cet ateliers, les détenus travaillent pour acquérir de nouvelles compétences.



"Je m'occupe de tous les câblages, dénuder les fils puis après les sertir avec les embouts. Ce travail me donne l'opportunité de préparer ma sortie. Dans la vie courante, je faisais un peu de bricolage, mais je n'avais jamais fait d'électricité. Quand on nous a proposé cette formation, je me suis porté volontaire.", explique un détenu.