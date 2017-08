Le transporteur américain Matson desservira Tahiti dès septembre

Rédaction web

Un des plus gros transporteurs maritimes américain dans le Pacifique, Matson, annonce qu'il desservira Tahiti à partir de septembre, deux fois par mois.Les navires partiront des États-Unis et de Hawaii où ils se chargeront en marchandises à destination de Papeete, les Samoa, les Samoa américaines, les iles Cook, Tonga, Niue, la Nouvelle-Zélande et les Fidji.Premier départ, celui du Samoana qui devait quitter Honolulu mardi 22 août pour une première arrivée à Papeete le 4 septembre.Pour Vic Angoco, Senior Vice-Président – Pacific : ‘’Ce nouveau service va permettre à Matson d’optimiser son réseau existant dans la région pacifique afin d’offrir un service de premier plan pour une nouvelle destination. Les peuples de Tahiti et d’Hawaii partagent une riche histoire commune, avec des liens ethniques et culturels forts. Nous sommes enthousiastes à la perspective de renforcer les liens entre nos communautés insulaires’’.Fondée en 1882, Matson dessert Hawaii, Alaska, Guam, Micronésie et certaines îles spécifiques du Pacifique sud, et opère un service de la Chine vers la Californie du sud. La compagnie possède une flotte de 21 navires et de six autres en affrètement, flotte qui inclut : porte-conteneurs, porte-conteneurs rouliers et barges de conception spéciale.