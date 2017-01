Le trafic reprend à l'aéroport de Tahiti Faa'a

Ce week-end, les fortes pluies ont inondé la piste de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Après une fermeture de plus de 24 heures ayant entraîné l’annulation de près de 35 vols, le trafic reprend ce lundi.Aéroport de Tahiti compte pouvoir assurer la totalité des vols au départ et à l’arrivée long courrier et domestiques avec toutefois des retards à prévoir.