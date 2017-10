Le tireur de Las Vegas, un retraité présenté par l'EI comme un de ses soldats

Avec AFP

Le profil de Stephen Paddock est très éloigné des recrues traditionnelles du groupe Etat islamique qui affirme que cet Américain retraité était l'un des ses "soldats" et s'était converti à l'islam "il y a quelques mois". "Un soldat du califat (Abou Abdelberr l'Américain) -que Dieu l'accepte- muni d'armes automatiques et de munitions diverses a, depuis un hôtel donnant sur un concert de musique, ouvert le feu sur un de ces rassemblements, faisant 600 morts et blessés, jusqu'à l'épuisement de ses munitions, avant de tomber en martyr", a indiqué lundi l'EI dans un communiqué.Cette revendication laisse les autorités américaines sceptiques. Le FBI a déclaré n'avoir établi "aucun lien à ce stade avec un groupe terroriste international". La CIA a également mis en garde dans un communiqué contre "des conclusions hâtives" et renvoyé à l'enquête en cours.Le shérif de Las Vegas Joseph Lombardo a évoqué un "loup solitaire" et un "psychopathe", se refusant lui aussi à évoquer la piste terroriste. Seule certitude, Stephen Paddock avait visiblement minutieusement préparé cette attaque avec l'intention de faire le plus de victimes possibles. Il avait loué deux chambres contiguës au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, se donnant la possibilité de deux angles de tir différents, et possédait dix fusils, retrouvés dans sa chambre d'hôtel. vers 22H08 heure locale (05H08 GMT), Stephen Paddock s'est installé aux fenêtres de l'une des ces deux chambres et a commencé à tirer à l'arme automatique sur la foule du concert en contrebas. Il s'est apparemment donné la mort avant l'arrivée des unités d'intervention.Las Vegas tente à présent de se relever après la tragédie. Un extraordinaire mouvement de solidarité s'est fait. Selon notre correspondant, des gens sont allés donner leur sang dans les hôpitaux débordés par le nombre de blessés. Certains seraient encore dans un état grave. Le bilan pourrait encore s'alourdir.