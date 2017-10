SOCIÉTÉ

Le syndicat Unité SGP Police FO réclame plus d’effectifs pour la PAF et la DSP

Mercredi 4 Octobre 2017 à 16:54 | Lu 52 fois

POLICE - Depuis le début de la semaine une délégation du syndicat Unité SGP Police FO rencontre les autorités de la Polynésie. Leur objectif est, dans un premier temps, de faire un diagnostic précis des besoins du fenua en terme de sécurité, puis dans un second temps de trouver les réponses les plus appropriées. Premier constat : il faut plus d'effectifs à la police aux frontières et à la direction de la sécurité publique.

