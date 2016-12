Le sud du Chili secoué par un puissant séisme, pas de victimes

La route reliant l'île de Chiloé au continent a elle aussi subi des dégâts, provoquant sa fermeture partielle."Beaucoup de force et de courage aux compatriotes affectés par le séisme à Chiloé et dans d'autres zones du sud !", a écrit la présidente socialiste Michelle Bachelet sur son compte Twitter. "Les protocoles d'urgence sont déjà en cours d'opération", a-t-elle ajouté.Le séisme a provoqué la stupeur en ce jour de Noël et sur les réseaux sociaux, de nombreux Chiliens ont posté des vidéos montrant le tremblement très fort de l'éclairage public et des meubles, ainsi que la chute de rayons de supermarchés.Le Chili, l'un des pays du globe les plus frappés par les séismes, a mis en place des normes strictes de construction anti-sismique pour éviter les effondrements d'immeubles et limiter les pertes en vies humaines.En septembre 2015, un tremblement de terre de magnitude 8,4 suivi d'un tsunami avait secoué la région de Coquimbo, dans le nord du Chili, causant la mort de 15 personnes.En 2010, un séisme de magnitude 8,8 - également accompagné d'un tsunami - avait frappé le centre et le sud du pays, faisant plus de 500 morts.

AFP