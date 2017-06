Le squash rassemble une soixantaine de sportifs pour le tournoi international

Le tournoi existe depuis 2013 et chaque année de plus en plus de champions internationaux viennent découvrir le fenua. C’est aussi l’occasion pour les joueurs locaux de se mesurer à des sportifs du monde entier. Pour cette nouvelle édition, 18 champions viennent d’Australie, du Guatemala, de Nouvelle-Calédonie, d’Angleterre, de la Réunion, du Salvador et de France.L'Australienne Rachael Grinham, championne du monde 2009 et 26ème joueuse mondiale a pris part au tournoi. Une autre championne de renom s’est déplacée : Jenny Duncalf, vice-championne du monde en 2011.Les sportifs locaux ont déjà remporté de nombreuses médailles : Hervé Roignant et Rebecca Morelle pour l'or, Beatrice Villa pour l'argent et Philippe Rougier le bronze.Le tournoi international s'achèvera lundi 5 juin. Les matchs sont ouverts au public à partir de 17h la semaine et 10h le week-end. L'entrée est gratuite. Tous les résultats des match ici.