Le spot de surf de l'embouchure de la Papenoo se dote d'une nouvelle structure

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Cette opération, portée par l’IJSPF (Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française), a consisté à reconstruire le stand des juges en privilégiant l’emploi de matériaux tel que le bois. Les éléments stables de la construction encore saine, constitués de la dalle surélevée sur fondations ont été conservés et l’ancienne structure rasée pour laisser place au nouvel édifice.Le stand des juges est un bâtiment technique d’une surface de 119 m² sur 2 niveaux. Le bâtiment n’est pas prévu pour recevoir du public et n’accueillera que les juges à l’occasion de manifestations sportives ainsi que les différents membres de fédérations de surf et compétiteurs.Le rez-de-chaussée permettra de loger le bureau fédéral, et disposera de locaux de logistique et de rangement, et d’une salle d’attente et de repli pour les compétiteurs. L’étage est situé à une hauteur de plancher d’environ 3,70 mètres et bénéficiera de percées entièrement vitrées donnant sur le plan d’eau."Ce fare va nous permettre de réaliser nos compétitions sereinement. De plus avec son habillage de bois, il s'intègre parfaitement dans le paysage. Les travaux de reconstruction du stand du jury, avec les travaux de rénovation des blocs sanitaires et de la clôture, ont représenté un investissement de 23 952 712 Fcfp. A nous désormais d'apporter des résultats sur le plan mondial.", explique le président de la Fédération Tahitienne de surf Lionel Teihotu.L'embouchure de la Papenoo est le spot bien connu de tous les pratiquants, et beaucoup de nos champions ont fait leurs premières armes sur celui-ci. Vagues bien creuses et rapides qui déroulent à droite, surfeurs, bodyboardeurs, longboardeurs en rafolent.L’aménagement de ce site cadre avec le soutien à la politique du sport de haut niveau, par l’amélioration des conditions de compétition, et en développant aussi la discipline auprès des publics scolaires et des écoles de surf. La réalisation de cette structure s’inscrit également dans la volonté de développer la pratique des sports de glisse dans des conditions de sécurité et d’hygiène absolues.