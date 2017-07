Le sanglant récit d'une nouvelle nuit de drame à Paea

Vers 4h30, dans la nuit de jeudi à vendredi, les gendarmes sont appelés pour une intervention aux alentours du PK20, coté montagne. Une violente dispute conjugale aurait éclaté, selon la famille de la victime, résidant au même endroit.A leur arrivée, les gendarmes découvrent une scène macabre : un homme âgé de 48 ans tente de se suicider en se poignardant le flanc. Il est hospitalisé immédiatement et ses jours ne sont pas en danger. A l'arrivée des forces de l'ordre, elle a déjà perdu la vie.Selon les premiers éléments de l’enquête, la femme s’était absentée pendant plusieurs jours. Elle serait rentrée cette nuit, peu de temps avant que la dispute mortelle n’éclate.Face aux questions de son mari, elle avoue sa relation avec un amant. L’homme explose de colère, s’empare d’un couteau et la poignarde de deux coups mortels : l’un dans la bouche, qui lui tranche la gorge, et l’un dans le dos.La trentenaire décédée jeudi matin laisse trois enfants derrière elle. Le cadet, âgé d'une douzaine d'années, a assisté à la mort de sa mère.