Le salon Heiva Rima’i est ouvert !

Rédaction web avec T.Teamo

Le salon Heiva Rima’i rassemble une centaine d’artisans traditionnels venus de tous les archipels. Ils exposent leurs œuvres sur le thème « Que le trésor artisanal persiste ». Le comité « Tahiti i te rima rau » encourage et incite les artisans à transmettre leurs savoirs aux plus jeunes pour que la culture persiste, explique sa présidente, Nathalie Teariki.Durant cet événement plusieurs démonstrations et ateliers sont programmés. Cette année trois concours sont organisés : réalisation d’une housse de rame exclusivement en fibres de pandanus, sculpture d’une œuvre réalisée à partir de différentes matières (bois, os, pierres) et confection d’un collier. La remise des prix est prévue le 15 juillet.Des séances de massages traditionnels, mais aussi de tatouage sont disponibles sur place.