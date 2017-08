Le responsable de l’Eglise adventiste dans le Pacifique Sud reçu par Edouard Fritch

Rédaction web avec communiqué

« L’entretien a porté sur plusieurs sujets de société avec notamment un long échange sur les thèmes de la famille, sur le rôle des parents dans notre société, et le lien avec la jeunesse. Les points de vue du Président et du responsable adventiste ont convergé sur de nombreux aspects », indique le communiqué.« Le président de l'Eglise adventiste en Polynésie, le pasteur Roger Tetuanui, était présent également lors cette rencontre, qui a permis de mettre en lumière à nouveau les bonnes relations existant entre le Pays et les confessions religieuses ».