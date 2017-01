Le remaniement devrait avoir lieu ce jeudi

Rédaction web

Il devrait y avoir deux sortants lors du remaniement : Albert Solia et Patrick Howell. Le premier pour des raisons personnelles, le second parce qu'il est candidat aux législatives.Nicole Sanquer, elle aussi candidate aux législatives, ne devrait pas quitter le ministère de l'éducation, du moins pas tout de suite : elle a d'importants dossiers à porter à Paris, et son départ sera probablement différé de plusieurs semaines.Albert Solia et Patrick Howell seront-ils remplacés ? Il se murmure que les portefeuilles de l'Equipement et de la Santé pourraient être simplement redistribués à d'autres ministres déjà en place. La Santé pourrait être attribuée à Tea Frogier, qui aurait ainsi toutes les cartes en main pour mener la réforme de la PSG.Le sénateur Nuihau Laurey, lui, pourrait quitter la vice-présidence, tout en conservant ses portefeuilles ministériels jusqu'en septembre : il devra alors quitter le gouvernement en vertu de la loi contre le cumul des mandats.