Le ras le bol des professionnels du tourisme

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Un vent de révolte souffle sur les professionnels du tourisme. Ceux-ci en ont ras le bol des grèves à répétition qui prennent en otage, touristes et population, et le font savoir.S'ils ne remettent pas en question le droit de grève, ils demandent en revanche à ce que la libre circulation des personnes soient respectés. Et, à ce jour, ce n'est pas le cas. Selon la représentante d'Air Tahiti, plus de 3 000 personnes sont en attente pour se rendre dans les îles ou bien en revenir, et cela sur les 43 aérodromes desservis par la compagnie locale. A l'heure actuelle, environ 1 000 touristes seraient bloqués dans les îles.Selon leurs informations, certains touristes prendraient des risques pour rejoindre les aérodromes encore ouvert, comme celui de Raiatea, Rangiroa ou Bora Bora, cherchant des embarcations pour effectuer des traversées à leurs risques et périls pour pouvoir rejoindre ces aéroports encore en activité.Les élèves en congés dans les îles ne peuvent rejoindre Tahiti pour effectuer la rentrée scolaire de lundi. Autre risque, mais sanitaire cette fois, des patients et femmes enceintes qui doivent consulter à Papeete sont dans l'impossibilité de se rendre à leur rendez-vous. Comme ce touriste bloqué à Fakarava qui, sous traitement, et à court de médicaments, se voit dans l'impossibilité de renouveler son ordonnance.Pour les professionnels, le redémarrage du programme des passagers sera difficile, et ils s'attendent à être noyés sous les appels de mécontentement et d'angoisse des touristes.Concernant les conséquences économiques, les agences de tourisme ne vendent plus rien et doivent gérer la crise. L'économie touristique ne tourne plus.Visiblement à bout, ils demandent à ce que les pouvoirs publics mettent un cadre pour que ce genre de crise ne se répète pas plus tard. "Qu'ils prennent leur responsabilité" a lancé Mélinda Bodin présidente de la Petite hôtellerie familiale.