Le programme Resccue discuté à Punaauia

Rédaction web avec communiqué

Ce comité régional rassemble une à deux fois par an les représentants de la communauté du Pacifique, de la Nouvelle-Calédonie, de Fidji, de Vanuatu et de la Polynésie française afin de faire un point d’avancement du programme. En Polynésie, il a démarré en septembre 2015 sur les sites de Moorea et de Rikitea.L'objectif du projet Resccue? accroître la résilience des pays et territoires insulaires du Pacifique face aux changements globaux par la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières. Il concerne deux territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) et deux états indépendants du Pacifique (Fidji et Vanuatu).Il est structuré autour de 5 composantes : gestion intégrée des zones côtières, analyses économiques, mécanismes économiques et financiers, communication, capitalisation, gestion du projet.Le comité régional permet de faire un tour d’horizon sur l’avancement du projet dans les quatre territoires concernés. Cette vision régionale est propice à l’échange d’expérience sur les succès mais aussi sur les difficultés rencontrées et les solutions éventuellement.