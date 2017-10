Le professeur Yoshihiko Sinoto est décédé

"C’est avec une profonde tristesse que le monde de la culture polynésienne a appris le décès du Professeur Yoshihiko Sinoto, survenu dans la nuit du 4 octobre à Hawaii.



Illustre anthropologue et archéologue américain d’origine japonaise, le Professeur Sinoto a consacré, depuis les années 1960, la majeure partie de sa vie à étudier les vestiges de la culture pré-européenne en Polynésie française, pour comprendre notamment le peuplement de nos îles et les liens qui nous unissent avec d’autres cultures et communautés du grand Pacifique.



On lui doit notamment la première restauration en 1968 du marae Taputapuātea à Opoa-Raiatea, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité.



Plusieurs fois distingué, notamment dans l’ordre de Tahiti Nui, le Professeur Sinoto avait reçu en septembre 2016 à Hawaii la visite du Président Edouard Fritch et du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutpu, qui lui ont rendu à nouveau un hommage mérité du Pays pour ses précieuses recherches en Polynésie et la passion qu’il a pu susciter auprès des Polynésiens pour leur propre culture. Une passion qui a été certainement l’un des facteurs du renouveau culturel polynésien.



Le Professeur Sinoto s’est éteint à l’âge respectable de 93 ans, mais le monde de la culture polynésienne saura préserver sa mémoire pour l’éternité.



Le Président de la Polynésie française et son gouvernement adressent à sa famille et à tous ses proches leurs plus sincères condoléances."