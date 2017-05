Le procès de trois trafiquants d’ice présumés reporté

J-B. C.

Les conseils ont en effet demandé un délai pour préparer la défense de leurs clients. Les trois hommes, âgés d’une trentaine d’années, sont accusés d’avoir importé depuis les Etats-Unis environ 30 grammes de méthamphétamine entre 2016 et cette année.L’audience a finalement été renvoyée au 27 juillet prochain. Le tribunal a décidé d’écrouer à Nuutania deux des mis en cause dans l’attente du procès. Le troisième a été remis en liberté et se présentera donc libre devant les juges.