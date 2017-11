Le premier ministre du Vanuatu comprend la défection de la Polynésie française au mini-jeux

Rédaction web avec communiqué

Le président Fritch a indiqué au Premier ministre du Vanuatu qu’il était navré de la décision et de l’entêtement du Conseil des Jeux à ne pas vouloir prendre en compte la règlementation de la Polynésie française dans le domaine du sport, et ce particulièrement par rapport à l’inscription par le Conseil des Jeux d’une fédération qui ne peut représenter le Pays car non délégataire de service public.A cet égard, le Premier ministre du Vanuatu a indiqué que les personnes participant à de telles manifestations sportives devaient effectivement être choisies par des fédérations reconnues dans leur pays.