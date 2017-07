Le premier « laser game » du fenua vient d’ouvrir ses portes

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Comme au paintball (la douleur en moins), les joueurs s’affrontent en individuels ou par équipes. L’objectif consiste à éviter les tirs de ses adversaires en arpentant le décor du large hangar qui accueille cette nouvelle attraction.Les fusils fonctionnent sur deux modes : infrarouge, qui demande moins de précision, et laser, destiné aux joueurs plus avertis.20 joueurs peuvent se mesurer en même temps lors de parties programmées sur 20 minutes.Pour un prix de 1200 francs. Mais les gérants proposent aussi des parties à la carte pour les groupes ou les comités d’entreprises avec des tarifs dégressifs.Les premiers joueurs que TNTV a pu rencontrer, ce mercredi matin, faisaient part de leur satisfaction.« C’était carrément cool. Je pense que l’on va faire une deuxième partie. C’est vraiment bien mais c’est quand même fatiguant. On transpire », ont témoigné Alexis, Titouan et Manutea qui « attendaient » avec impatience qu’une telle attraction soit disponible en Polynésie.Mais il a fallu « beaucoup de travail et de temps », dixit le co-gérant des lieux, Samir Zahour, pour que le projet aboutisse. Celui-ci a nécessité un investissement d’environ 30 millions de francs, réalisé sur fonds propres faute de soutien des banques.En période de vacances, et le week-end, le « laser game » est ouvert de 10 heures à 22 heures. Avis aux amateurs.