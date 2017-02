Le pont de Matatia en service mardi prochain

Rédaction Web avec Oriano Tefau et Juliano Tautu

A Matatia, tout est mis à pied d'œuvre pour consolider les bord de la rivière. Une drague de la société Palacz entasse des blocs de rochers pour parfaire l'enrochement sur lequel reposera le pont provisoire. Celui-ci devait être installé en fin de semaine mais le ministère de l'Equipement avoue que les travaux ont pris du retard sur la date prévue, et ce à cause de la complexité des travaux de démolition.Ce que confirme ce conducteur de travaux. "Les travaux de démolition ont été rendus difficiles à cause des câbles électriques et téléphoniques. Il a fallu que les techniciens de l'EDT et de L'OPT viennent pour couper les câbles et déplacer le réseau, pour que l'on puisse travailler en toute sécurité".Pour l'heure les travaux se bornent à renforcer les berges de la rivière où le pont s'est effondré afin de faire reposer le pont provisoire sur les rives ainsi sécurisées.Le pont devrait être posé mardi prochain. Après un contrôle technique, il devrait être ouvert dans la journée et permettre aux habitant de passer la rivière Matatia par la route des ceintures. Le pont de Matatia n'est pas le seul endroit touché à Punaauia. La route qui mène au lotissement Taapuna qui s'était ouverte en deux à cause de la pluie est désormais accessible.