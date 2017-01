Le point sur la réouverture des écoles

Rédaction Web avec communiqué

Dans le premier degré de l’enseignement public, toutes les écoles seront ouvertes sur Tahiti et Moorea, sauf :L’école élémentaire de Tuterai Tane reste fermée jusqu'à lundi, mais l’école maternelle de Tuterai Tane sera quant à elle, ouverte jeudi.Ecole élémentaire Toata reste fermée jusqu'à nouvel ordre.les écoles élémentaire et maternelle Tiapa, l'école élémentaire Vaiatu, l'école maternelle Vaieterupe, le groupe scolaire Maraa/Vai Puarii, CJA de Paea, et le groupe scolaire Papehue doivent ouvrir ce jeudi 26 janvier. La question des transports scolaires pour le groupe scolaire Papehue est prise en charge par la DGEE en concertation avec la commune.Ecole élémentaire Fareroi est fermée jusqu'à nouvel ordre.Dans le second degré de l’enseignement public, l’ensemble des collèges et lycées de Tahiti-Moorea accueillent les élèves, sauf:et lequi resteront fermés aux élèves pour finaliser les travaux de sécurisation jusqu'au lundi 30 janvier.Concernant l'enseignement catholique,etresteront fermées toute la semaine. Réouverture prévue le lundi 30 janvier 2017 aux heures habituelles.