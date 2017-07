Le phénomène Møme en concert au Hélios vendredi 4 août

Vous vous en souvenez peut-être : Møme avait fait danser des milliers de personnes à Papeete en 2016. Ce musicien, DJ, et producteur, revient sur le fenua dans la cadre de sa tournée. Cette fois-ci, il emmène ses deux techniciens son et lumière et plus de 100 kg de matériel avec lui. De quoi assurer le show vendredi !



Il présentera son nouvel album "Panorama" qu'il a composé dans un van transformé en mini studio lors d'un road-trip en Australie. Le début de sa tournée a été très apprécié. Il a joué à guichets fermés à la Cigale, avant de s'attaquer à l'Olympia, à Paris. Il a ensuite enchaîné les festivals de musique partout en France et en Europe. Après la Polynésie, il s'envolera vers le Canada et les Etats-Unis pour terminer sa tournée.



Infos pratiques :

Pré-ventes: 2000 francs

Sur place: 3000 francs

VIP: 6500 francs (coupe de champagne offerte + espace VIP)