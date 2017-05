Le petit train est sorti de gare

Rédaction Web avec communiqué

Le Conseil des ministres avait pris, il y a quelques mois, un arrêté autorisant la mise en circulation d’un petit train routier à vocation touristique. Ce dernier avait commencé ses rotations, au départ des Jardins du Paofai, en attendant de pouvoir s’installer à la gare maritime, plus proche du centre-ville et du point de débarquement des croisiéristes, principale cible de cette activité.Depuis ce matin, le petit train entame donc officiellement ses tours de la ville de Papeete, d’une durée d’une heure environ, depuis la gare maritime. Il permet aux visiteurs de découvrir le front de mer, le temple Paofai, la Présidence, la cathédrale ou encore le marché de Papeete ainsi que plusieurs quartiers de la périphérie.Tout au long du parcours, un audioguide en français et en anglais se déclenche à l’approche d’une rue, d’un lieu ou d’un monument d’intérêt, afin de délivrer des informations sur l’histoire de Papeete, des anecdotes, ou d’autres faits marquants. Bien qu’avant tout destiné aux touristes, ce petit train devrait aussi séduire les locaux qui, au-delà de la visite de de la ville proposée, pourront découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Polynésie française.Cette nouvelle activité touristique est disponible tous les jours de la semaine, avec quatre départs du lundi au vendredi et un parcours incluant des rues du centre-ville le week-end.