Le parlement souhaite la suppression du risque négligeable dans la loi Morin

Selon Tahiti-Infos, La commission mixte paritaire du Parlement français a adopté à l’unanimité lundi la suppression du principe de risque négligeable de la loi Morin. Le texte ainsi amendé sera présenté avant la fin du mois devant l’Assemblée nationale et devant le Sénat, pour validation.En accord avec la sénatrice Lana Tetuanui, membre de la commission mixte paritaire (CMP), les députés polynésiens Maina Sage et Jean-Paul Tuaiva avaient saisi la Commission Mixte Paritaire ainsi que leurs collègues députés siégeant dans les quatre commissions en charge des Lois, de la Défense, de la Santé et de l’Environnement, pour demander de soutenir une modification en profondeur de la loi Morin visant à supprimer la notion de risque négligeable et permettre l’indemnisation de toute personne répondant aux critères listés dans la loi (lieu, date et maladies). Il semblerait que leur action ait porté ses fruits.