Le paquebot Emerald Princess pour la première fois à Tahiti

Ce navire de 290 mètres de long peut accueillir 3 080 passagers et 1 200 membres d’équipage. Il compte 19 ponts, 1 539 cabines, 4 piscines et 11 restaurants.



Le ministère du tourisme représenté par Vaiana Tematua, a procédé à un échange de plaques à bord du navire. Plusieurs représentants étaient de Tahiti Tourisme, du port autonome et de la mairie de Papeete étaient également présents à la cérémonie.



Le ministère entretient de très bonnes relations avec la compagnie Princesse Cruise et espère revoir les navires de cette société positionnés en tête de ligne dans nos eaux. La construction prochaine du terminal croisière, à Papeete, avec une livraison prévue en 2020, a ainsi été évoquée.



En provenance d’Australie, le paquebot Emerald Princess va poursuivre prochainement sa croisière vers Hilo, à Hawaii. Il fera préalablement escale à Moorea et Bora Bora.