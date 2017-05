Le navire Paul Gauguin primé par le Global Traveler

Conçu pour sillonner les eaux de Polynésie, le Paul Gauguin, navire 5 étoiles, navigue depuis 1998 dans les eaux du Pacifique Sud. Il a encore été primé cette année.



Global Traveler est un mensuel haut de gamme à destination des voyageurs d'affaires. Ses lecteurs et la rédaction du magazine récompensent les meilleures destinations “loisirs”, les compagnies aériennes, les compagnies de croisières, les hôtels et les voyagistes. "Nous sommes très heureux d’avoir été élu “Meilleur petit navire de croisière" confie Diane Moore, présidente de Paul Gauguin Cruises.



"Nous voulons remercier chaleureusement l’équipe de Global Traveler ainsi que ses lecteurs pour ce prestigieux prix. Il récompense notre équipe qui prodigue à bord un extraordinaire service pour nos passagers lors de leurs croisières dans le Pacifique sud ".



Le Paul Gauguin a également été primé, à la seconde place, dans la catégorie « Top Small Cruise Lines » par le Condé Nast Traveler 2016 Reader’s choice Awards et a été inscrit dans la “Gold List” en 2016. Les lecteurs l’ont également consacré «n°1 Midsize-Ship Ocean Cruise Line” dans le Travel + Leisure World’s Best Awards 2016.

Rédaction web avec communiqué