Le navigateur du Vendée globe Paul Meilhat bientôt en Polynésie

Tahiti Nui Télévision l'écrivait cette semaine , le navigateur Paul Meilhat a été victime d'une avarie en pleine course du Vendée Globe. Pour sécuriser son bateau, le Français a dû choisir entre mettre le cap vers la Nouvelle-Zélande ou... vers Tahiti.C'est ce samedi que Paul Meilhat a officiellement signifié son abandon de la course. Classé 3e au moment de son avarie, c'est avec beaucoup de regret qu'il a finalement décidé de se diriger vers Tahiti. Le navigateur estime qu'il arrivera à Papeete le 28 ou 29 décembre."On se rapproche des îles de Polynésie. Je viens de contacter la direction pour signifier l'abandon de SMA. C'est difficile, mais ce n'est pas possible de continuer la course. Je vais avoir besoin d'assistance. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette course Vendée Globe", a confié Paul Meilhat dans une vidéo postée sur Facebook. "Je pense que cette course est incroyable et cruelle aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle est si belle."Le Vendée Globe, course à la voile autour du monde, en solitaire, a débuté le 6 novembre dernier.