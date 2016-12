Le navigateur Paul Meilhat accueilli à Tahiti

Rédaction web

Le navigateur français Paul Meilhat est arrivé ce mercredi matin à Tahiti. Au large de l'île, le bateau a été accueilli par Faafaite, Trésors de Tahiti et de nombreux autres navires.Sur terre, pahu, toere et danses tahitiennes... Les journalistes, le contre-amiral Denis Bertrand et de nombreux représentants des autorités, mais aussi une centaine de curieux sont venus à la rencontre du navigateur français.Le bateau SMA de Paul Meilhat a subi une avarie sur la course Vendée Globe. Troisième de la compétition, le navigateur a dû abandonner avec regret et se diriger vers la Polynésie française pour réparer son navire.