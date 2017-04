Le motu de Mataiea à louer

Rédaction Web

Mis en location sur le site Tahiti homes , pour la somme de 1 440 000 Fcfp pour une semaine, le motu est décrit comme un "petit paradis à la végétation luxuriante entouré d'un lagon bleu aux eaux cristallines, l'île privée est très bien arborée et paysagée : cocotiers, palmiers, plantes endémiques et autres fleurs exotiques assurent un dépaysement total".La partie habitation est composée de quatre bungalows chambre, 1 bungalow salon et repas et de 2 salles de bains avec une terrasse couverte avec table à manger en bord de lagon, et un quai privé. Un bateau à moteur et son capitaine sont à la disposition des clients durant leur séjour, Il est inclus dans le prix de location.L'île appartient aux descendants du cinéaste Conrad L. Hall, cinéaste qui a obtenu trois oscars pour ses films, Butch Cassidy and the Sundance Kid, American Beauty, et le Chemin de la perdition.