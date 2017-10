Le monde de Narnia, chapitre 2 : Prince Caspian

« Le Prince Caspian est sans doute possible le plus beau film de fantasy qu'on ait vu depuis celui de Peter Jackson (...). »

Mad Movies



Les quatre enfants ont été rappelés à Narnia par le Prince Caspian, le jeune héritier du trône des Telmarins. Sa vie est en danger : son oncle Miraz cherche à l'éliminer afin que son propre fils nouveau-né puisse monter sur le trône à sa place. Avec l'aide du gentil Nain rouge, d'une courageuse souris parlante nommée Ripitchip, et du Nain noir aigri et revêche Nikabrik, les Narniens, menés par les puissants rois Peter et Caspian, s'engagent dans une formidable quête à la recherche d'Aslan, afin de sauver Narnia de la tyrannie de Miraz et de rendre sa gloire et sa magie au royaume....

Film d'aventure réalisé par Andrew Adamson. Avec Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes, Willliam Moseley, Anna Popplewell, Peter Dinklage,...