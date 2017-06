Le ministre de la Culture présente le 17ème numéro d’Archipol

A l’approche des festivités du mois de juillet, appelées autrefois Tiurai, cette nouvelle édition retrace l’évolution des festivités du Heiva et plus particulièrement des fêtes de ces deux dernières décennies.



Rédigée par Michel Bailleul, docteur en histoire d’Outre-mer, cette publication présente une série de témoignages des premiers occidentaux de passage à Tahiti et des archives iconographiques. Les festivités du Heiva, la célébration de la fête de l’empereur à Tahiti jusqu’en 1870, l’anniversaire du protectorat de 1877 à 1880 et les célébrations du 14 juillet à partir de 1881 sont ainsi relatés par l’auteur.



Le ministre de la Culture a rappelé que le service du patrimoine archivistique et audiovisuel possède plus de 16 000 documents consultables en ligne et invite le public à se rendre sur place, à Tipaerui, ou sur le site internet du service afin de découvrir d’intéressants et précieux manuscrits.

Rédaction web avec communiqué