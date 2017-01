Le lycée du Taaone dévasté par les flots

Rédaction Web avec Sohie Guébel et Juliano Tautu

Matériels, ordinateurs, imprimantes, bureaux, chaises, matelas de l'internat, livres, tout est imbibé d'eau et de boue, et bon à jeter. Environ une trentaine de salles ont été touchées ainsi que deux dortoirs. Mais les dégâts les plus importants ont eu lieu dans la partie administrative et les ateliers.Pour le proviseur, "une telle catastrophe, de mémoire, à ce niveau de dégâts, cela n'est pas vu depuis 34 ans. Même en prévoyant ce coup du sort, on aurait été en -deçà de ce qui est arrivé. Après, on peut toujours prévoir des aménagements techniques, mais ce n'est jamais facile de prévoir une telle catastrophe."L'établissement selon les directives ministérielles est censé ouvrir lundi prochain, "On va tout faire pour, mais le nerf de la guerre c'est l'électricité. On a séché les transfos, remplacé les pièces défectueuses, d'ici lundi, je pense que 90% de l'établissement sera opérationnel." 1250 élèves et 360 internes devraient donc réintégrer le lycée, lundi prochain.