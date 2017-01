Le lotissement du Lotus privé d’eau

Bertrand Parent

Une fissure dans les canalisations entre les deux lotissements de Miri et du Lotus prive d’eau depuis plusieurs heures les habitants du Lotus.Une fois la fissure signalée, vers 12 h 30 ce mardi, l’eau a été coupée afin que les équipes de la Polynésienne des eaux puissent intervenir sans la pression de l’eau. Leur travail consiste à couper la partie endommagée et la remplacer. Elles sont encore en train de travailler ce mardi soir et elles devraient avoir terminé vers 18 heures.Une fois l’eau remise, il faudra encore de la patience aux habitants du Lotus : l’eau ayant été coupée entre les deux réservoirs des deux lotissements, il faudra le temps que le réservoir du Lotus se remplisse à nouveau pour que la pression revienne à la normale dans les canalisations du lotissement.