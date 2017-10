Le jeune homme retrouvé mort à Toahotu autopsié aujourd'hui

Sam Teinaore

Dimanche à 8h30, les pompiers de Taiarapu Ouest sont appelés pour porter assistance à un jeune homme baignant dans son sang. Une fois sur place ils ne peuvent que constater son décès. Son visage est recouvert de sang, mais il n’y a aucune trace apparente de lutte, juste des éclaboussures de sang sur les murs. Aucune arme n'a non plus été retrouvée, et l'homme ne semble pas avoir de blessures en dehors du visage.L’homme vivait dans une petite cabane, sur un grand terrain appartenant à son grand-père. La maison à proximité était habitée par des personnes qui payaient un loyer modeste au jeune homme. Ce sont eux qui ont alerté les secours. La maison comme la cabane où vivait le jeune homme étaient délabrés. Le site serait régulièrement le théâtre de soirées arrosées.Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ont effectué des prélèvements sur l’ensemble du site. Selon le procureur de la République, il pourrait s’agir d’un crime. Le parquet attend les résultats de l’autopsie avant d’ouvrir une information judiciaire. Selon une source proche du dossier il pourrait également s’agir d’un accident : l'une des hypothèses est que le jeune homme aurait pu s'étouffer, cracher du sang et s'abîmer le visage dans la panique. L'autopsie et le scanner prévus ce soir devrait lever les doutes sur les circonstances de ce drame.