Le jeu "SUPER KDI"

Des bons d'achat à utiliser dans les 9 magasins SUPER U de Polynésie :

U Express Faa'a,

U Express week-end de Punaauia,

Super U Tamanu de Papara,

U Express Moorea

Super U Are Moorea

Super U Fare Nui à Huahine

Super U Amok à Bora

Super U de Taravao

et le Super U Venus Star à Mahina.



Pour jouer au jeu, il suffit :

1 D'envoyer " KDI" par SMS au 7500 (Prix du sms 102 xpf TTC) . Le jeu se termine le 22 février minuit. Le tirage au sort aura lieu le 23 janvier et sélectionnera 6 personnes.

2 Les personnes sélectionnées pourront participer à l'émission SUPER KDI avec Rai pour remporter un des 6 bons d'achat



Description des lots :

3 bons d'achat de 15 000F

1 bon d'achat de 45 000F

1 bon d'achat de 60 000F

et le super bon d'achat de 100 000F.

Valeur totale des 6 bons d'achat : 250 000 F.



A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.



Règlement des jeux SMS TNTV disponible dans la rubrique Jeu.