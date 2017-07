Le jeu "PHONE" : repartez avec le pack de LUXE (Samsung Galaxy S8 + enceinte Bluetooth Bose)

Avec TAHITI PHONE tentez de gagner un Samsung Galaxy S8 Plus ainsi qu’une enceinte Bluetooth Bose.



Pour jouer, il suffit d'envoyer par SMS "PHONE" au 75 00 (prix du sms 102 xpf TTC).

La fin du jeu le 31 août



Description dupack

Le meilleur de la technologie smartphone réuni dans le Samsung Galaxy S8 Plus. Avec son écran aux contrastes infini de 5.5 pouces, et une autonomie de fou, Ses performances vont feront décoller. Pour l’accompagner, le tout nouveau Bose Soundlink REVOLVE, une enceinte Bluetooth nomade, résistante à l’eau et aux petits chocs. Avec commande vocale et kit main libre, vous allez en prendre plein les oreilles.