Le jeu BRINGUE revient sur TNTV, avec POSI-LECTRIC et la Charcuterie du Pacifique.



Pour jouer, il suffit d'envoyer par SMS "BRINGUE" au 75 00 (Prix du sms 102 xpf TTC).

La fin du jeu le 15 février 2017



Description du package

Un Ampli haut-parleur portable de 220 watts, avec ses 2 micros et ses 6h d’autonomie

Un BBQ ‘Big Size’ avec 3 feux à gaz, avec son thermomètre

Package avec 30.000 xpf de ma’a spécial BBQ : saucisses, merguez, entrecôte, poitrine texane



A NOTER : Les jeux sont ouverts à tous les abonnés, VINI et VODAFONE.