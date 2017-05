Le haka pour lutter contre la maladie d'Alzheimer

Rédaction Web

Selon la chroniqueuse, le haka est aussi un moyen de se concentrer, d'expurger sa violence, et d'entraîner sa mémoire. C'est ce qui aurait poussé le ministère de la Santé néo-zélandais à inscrire le haka au programme des soins en service psychiatrique, et aussi pour certaines maladies comme Alzheimer.Il semblerait que les mouvements répétitifs du haka et son rythme, stimule l'attention et la mémoire. Et c'est aussi un moyen très efficace de faire de la gymnastique, cela ressemble à du taïchi, mais en accéléré et plus viril.