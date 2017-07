Le groupe Pacific Beachcomber récompensé

Rédaction web avec communiqué

Le navire de croisière Paul Gauguin a également reçu le premier prix du « Midsize Ship Ocean Cruise Line », et ce, pour la deuxième année consécutive !Le groupe Beachcomber est depuis 25 ans l’opérateur hôtelier de luxe le plus important du Pays. Il détient près de 678 chambres d’hôtel et 166 cabines de croisière. Il exploite les établissements InterContinental à Tahiti, Moorea et Bora Bora, le Maitai Bora Bora, le Maitai Rangiroa et le Maitai Lapita Village de Huahine et The Brando.