Le grand Charles Aznavour amène Montmartre à To'ata

Il avait joué à guichets fermés à Nouméa... mais à Papeete, un tiers des sièges sont restés vides. Dommage pour un chanteur qui, selon une confidence d'un de ses musiciens "rêvait de ce concert à Tahiti depuis des années et en parlait souvent". Mais qu'importe, ce même musicien retient "un public qui a la banane et qui chante avec nous".



Facile, quand Charles Aznavour choisit ses plus grands succès : "Mourir d'aimer", "Mes amis, mes amours, mes emmerdes", ou "Hier encore j'avais 20 ans"... et parle avec le public comme avec de vieux amis, pour revenir sur sa carrière... ou sur son âge !

"Je suis sûr que je suis le plus âgé ici, mais s'il y a quelqu'un de plus âgé que moi, il peut venir sur scène" demande-t-il en souriant. Personne ne se lèvera pour le rejoindre... "J'ai eu votre âge à tous, à un moment de ma vie et je vous le dis avec plaisir parce que je compte aller très loin" plaisante encore le chanteur.