Le fond de l'air est frais

L'origine de ce froid: l'anticyclone situé au sud et qui nous envoie de l'air frais via le mara'amu. Les nuits précédentes étant relativement chaudes, une simple baisse de température soudaine de deux ou trois degrés suffit à nous "frigorifier", d'autant qu'en cette saison habituellement la température oscille autour des 20°.Le maraamu souffle depuis les Australes, de Rapa précisément où l'on enregistre des températures de 11°, pour monter jusque sur les îles de la Société puis atteindre les Tuamotu et la région de Rikitea. "Ce qui a pu être surprenant, c'est que les températures étaient relativement douces la nuit et que d'un seul coup l'on se retrouve avec de températures de 18° sur Faa'a, 17° sur la presqu'île ainsi qu'à Mahina. Onze degrés à Rapa et de 16 à 18 sur la moitié sud des Tuamotu." explique Nicolas Agius, prévisionniste à Météo-France.Courant semaine prochaine, un autre épisode de Mara'amu est attendu et l'on devrait connaître de nouveau une baisse des températures nocturnes assez significative.